Siparietto divertente all'inizio del match dell'U-Power Stadium, con il difensore del Monza che ha dovuto rincorrere il figlio Leonardo per poter scendere in campo con lui. D'Ambrosio, dichiarato tifoso interista, ha trasmesso la sua passione anche al piccolo Leo che ha accompagnato il papà indossando la maglia nerazzurra

Quella dell'U-Power Stadium tra Monza e Inter è stata una partita speciale per Danilo D'Ambrosio . Il difensore classe '88, che da inizio stagione indossa la maglia biancorossa, ha giocato quasi 10 anni con i nerazzurri dei quali è un dichiarato tifoso. Passione per l'Inter che il calciatore ha trasmesso anche a suo figlio Leonardo .

Nel match di sabato sera, valido per la prima giornata di ritorno di Serie A, il piccolo Leo è sceso in campo con il papà nel consueto cerimoniale di inizio gara... ovviamente indossando la maglia dell'Inter. D'Ambrosio ha anche dovuto fare gli straordinari per poter entrare in campo con suo figlio: infatti, in un video pubblicato sui social dalla compagna del calciatore, si vede il numero 33 del Monza rincorrere Leonardo che era stato erroneamente affidato a Pedro Pereira.