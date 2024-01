Davide Nicola è il nuovo allenatore dell'Empoli. Andreazzoli è stato ufficialmente esonerato dopo la sconfitta nella sfida salvezza contro il Verona. Per l'ex Salernitana contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Il club nella sua nota: "Un ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi" CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Finisce ufficialmente l'avventura di Aurelio Andreazzoli - subentrato a Zanetti dopo le prime quattro partite di campionato - sulla panchina dell'Empoli. Il club toscano ha comunicato la decisione sul suo sito: "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra e i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Tutti gli allenatori esonerati in Serie A Quinto esonero stagionale in serie A: dopo Zanetti, Paulo Sousa, Sottil e Garcia tocca ad Andreazzoli, ufficialmente sollevato dall'Empoli. L'ex Roma era a sua volta subentrato a Zanetti lo scorso 19 settembre. Decisiva la sconfitta di Verona, la quarta nelle ultime cinque, e il penultimo posto in classifica. Al suo posto c'è Davide Nicola. Ecco tutti gli altri esonerati CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE AURELIO ANDREAZZOLI - EMPOLI Esonerato il 15 gennaio 2024 (dopo la 20^ giornata)

Posizione in classifica al momento dell'esonero: 19°

Punti in classifica: 13

3 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte DAVIDE NICOLA AL SUO POSTO Al posto di Aurelio Andreazzoli la dirigenza ha scelto Davide Nicola. Contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. L’ultima panchina per lui era quella della Salernitana con cui ha conquistato una clamorosa permanenza in A nel 2021/22 da subentrato, salvo poi essere esonerato nella stagione successiva. Per Nicola anche una storica salvezza a Crotone nel 2017 RUDI GARCIA - NAPOLI Esonerato il 14 novembre 2023 (dopo la 12^ giornata)

Posizione in classifica al momento dell'esonero: 4°

Punti in classifica: 21

6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte

Davide Nicola il favorito alla successione Al suo posto la dirigenza toscana ha scelto Davide Nicola, lo scorso anno esonerato dalla Salernitana a campionato in corso per due volte (nella prima occasione fu richiamato dopo appena due giorni). L'anno precedente - nella stagione 2021/2022 - aveva conquistato una salvezza apparentemente impossibile sulla panchina granata. Resta nella memoria anche l'impresa della salvezza nel 2016/2017 col Crotone, festeggiata dal tecnico percorrendo 1300 km in bicicletta. Contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Attesa l'ufficialità anche per l'annuncio del nuovo allenatore.

La stagione dell'Empoli L'Empoli non vince da oltre due mesi, quando a novembre si era imposta sul campo del Napoli. Dopo quel successo sono arrivati solamente tre pareggi e cinque sconfitte, l'ultima decisiva per l'esonero nella sfida salvezza sul campo del Verona. La squadra toscana ha vinto solamente tre volte in stagione: contro Salernitana, Fiorentina e Napoli. In classifica ha totalizzato 13 punti in 20 giornate. Peggio dell'Empoli solo la Salernitana, a -1 dal penultimo posto. Attualmente la salvezza dista 5 punti.