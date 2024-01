Presentata la maglia, in partnership con la Regione Lazio, che la squadra indosserà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. "Andare a Riad è importante -ha detto a margine della presentazione il presidente Lotito- Sarri è stato frainteso"

Una maglia speciale per un’occasione speciale: la Lazio ha presentato la maglia che la squadra di Sarri indosserà nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in partnership e con la sponsorizzazione della Regione Lazio. La presentazione nella sede della giunta regionale laziale, alla presenza del difensore Luca Pellegrini, del presidente del club Claudio Lotito e del presidente della Regione Francesco Rocca. Una maglia che la Lazio indosserà nella semifinale di venerdì contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi (ed eventualmente nella finale contro una tra Napoli e Fiorentina). Una sponsorizzazione che porterà al club 300mila euro, che si tradurrà con l’indirizzo del sito 'visitlazio.com' stampato sulla parte frontale della divisa. “Un’occasione per valorizzare il territorio” come ha sottolineato il presidente Claudio Lotito.

Lotito: “Su Riad Sarri frainteso" Il presidente laziale è tornato sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri, che nel post partita di Lazio-Lecce per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita aveva parlato di formula “prendi i soldi e scappa”: “Sarri è stato frainteso -le parole di Claudio Lotito- Faceva un ragionamento a 360 gradi legato a una serie di fattori che incidono su quelle che sono le prospettive del calcio italiano. Se il calcio ha la necessità di ricorrere a tornei esterni lo fa per aumentare il valore del brand. Perché storicamente il calcio italiano era un punto di riferimento. Andare a Riad è importante dal punto di vista non solo economico ma della valorizzazione del brand non solo della Lazio ma di tutto il calcio italiano. Non dovete scomporre 20 squadre di serie A come delle monadi, sono diciamo un collettivo". leggi anche Sarri: "Supercoppa? Prendi i soldi e scappa..."

Lotito: “Su stadio Lazio nessun veto da istituzioni” “Ci sono già stati incontri con le istituzioni preposte che possono esprimere pareri e mi sembra di capire che non ci siano veti o problematiche”. Così il presidente Claudio Lotito, a margine conferenza stampa di prestazione della partnership con la regione Lazio, si espresso a proposito dello stadio della Lazio: “C'è uno studio di fattibilità, un ufficio della Lega Calcio che si occupa degli stadi e che ha presentato un progetto di recupero sul Flaminio. Flaminio che, così com’è, come numero di posti, non è idoneo: la Lazio oggi fa una media di oltre 45.000 spettatori fissi, quindi deve avere almeno una ospitalità di 50.000 spettatori. Ora si stanno facendo le dovute valutazioni tecniche. E se la politica decide che si deve fare, cercherà di trovare le soluzioni, fermo restando la compatibilità tecnica. Ho chiesto al sindaco di Roma la disponibilità politica di affrontare questo tema, circa 20 anni fa presentai un progetto avveniristico: uno stadio che aveva un approdo col battello, la stazione ferroviaria centro lo stadio e lo svincolo autostradale. Se fosse stato fatto allora ne avrebbe parlato tutto il mondo ma all’epoca non fu ritenuto idoneo”.