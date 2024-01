Adli-Giroud-Theo, il Milan riparte dalla Francia

Il Milan è tornato a vincere contro una big dopo tre delusioni di fila, lo ha fatto con la perseveranza di Adli, da oggetto misterioso a sblocca-partita con la Roma. Lo ha fatto con Giroud, il miglior bomber over 35 dei top campionati. E lo ha fatto con Theo Hernandez, solido da centrale di difesa in emergenza ma sempre arma in più sulla fascia (con cifra tonda di gol+assist)

