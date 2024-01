Sarà l'ex capitano della Roma a sedersi sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Mourinho. L'accordo è ancora da definire nei dettagli ma la decisione dei proprietari della Roma è stata presa. Dopo l'esperienza non felice alla guida della Spal e 459 partite in campo coi giallorossi, l'ex centrocampista comincerà a breve la sua nuova seconda avventura romanista ROMA, ESONERATO MOURINHO: TUTTE LE REAZIONI LIVE

Come si dice, morto un papa se ne fa un altro. Figuriamoci poi se stiamo parlando di Roma, una città che di massimi pontefici se ne intende. Se l'era di José Mourinho sulla sponda giallorossa del Tevere è appena finita, una nuova se ne sta per aprire. E sarà quella di un personaggio non banale per i cuori giallorossi, rimasti orfani del loro dirompente condottiero portoghese, in grado di consegnare loro il primo trofeo europeo della loro storia. I Friedkin, infatti, hanno già deciso: sarà Daniele De Rossi il prossimo a sedersi sulla panchina della Roma.



I termini dell'accordo con De Rossi Mancano solo da definire gli ultimi dettagli dell'accordo ma il puzzle giallorosso è praticamente compiuto: via l'esperto portoghese, cacciato non per i risultati delle ultime partite ma a causa dello scadente rendimento della squadra in tutta la stagione e della gestione burrascosa e piena di alibi dell'ultimo mese, dentro uno dei più forti simboli del romanismo romantico, quel "Capitan Futuro" che, dopo 459 partite in giallorosso, tra poche ore tornerà nella sua Trigoria da allenator presente. Nel suo staff De Rossi porterà anche gli ex giocatori Giacomazzi e Pinzi, oltre a un altro collaboratore. L'accordo, da quanto siamo riusciti a capire, dovrebbe essere fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.