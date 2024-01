La sfida tra Napoli e Fiorentina apre le Final Four della Supercoppa Italiana a Riad. Emergenza in difesa per Mazzarri, mentre in attacco occasione per Simeone che sarà titolare al centro dell'attacco. Italiano conferma dal 1' Beltran, con Faraoni favorito su Kayode sulla fascia destra nel reparto arretrato. Ecco le probabili formazioni della prima semifinale

