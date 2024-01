"Stupore, eccitazione, agitazione". È questo che ha provato Daniele De Rossi quando ha ricevuto la chiamata della Roma. Il nuovo allenatore giallorosso ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. "Facevo fatica a riconoscere le strade, le rotatorie, in dei posti che ho visto per 18 anni tutti i giorni consecutivamente. Sono emozionato perché rivedo tanti luoghi e soprattutto volti con cui ho condiviso una parte gigante, e bellissima, della mia vita. C'è consapevolezza che c'è un lavoro importante da fare e non possiamo stare qui a guardarci intorno per vedere com'è cambiata la situazione". DDR poi parla dell'incontro, terminato con un accordo di sei mesi senza opzioni per il rinnovo: "Il discorso tra le parti è durato forse 10 minuti. Sono convinto che né io né la squadra abbiamo bisogno di un paracadute. Abbiamo un'organico forte con dei giocatori molto importanti. Capita a tutti di avere un momento di difficoltà: è capitato, capiterà e potrebbe capitare ad altri. Penso che ci siano tutti i margini per risalire, non ci servono paracadute". De Rossi commenta il suo ritorno in campo: "Non allenavo da parecchio tempo. Si dice che è come andare in bicicletta, è stato semplice anche se l'ho fatto per pochi mesi. Non l'abbiamo preparato come avremmo voluto, perché sono stato impegnato a compiere tutte vicende tecniche e burocratiche. È stato tutto molto veloce, ma era un allenamento di ripresa, non c'era niente da inventarsi. Dalle prossime ore inizieremo a fare qualcosa di più interessante".