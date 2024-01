L'Inter domina la semifinale di Supercoppa italiana, batte la Lazio 3-0 e raggiunge il Napoli in finale: l'atto conclusivo di queste "final four" si disputerà lunedì 22 gennaio alle 20 (ora italiana) allo stadio Al-Awal Park di Riad, impianto che ospita le gare dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Sarà l' Inter l'avversaria del Napoli in finale di Supercoppa Italiana : la squadra di Inzaghi chiude la pratica Lazio con un netto 3-0 e punta a conquistare il primo trofeo della stagione. L'ultimo atto di questa nuova edizione, con il nuovo formato delle "final four", si giocherà lunedì 22 gennaio alle 20 (ora italiana) allo stadio Al-Awal Park di Riad , struttura che ospita solitamente le gare interne dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Al contrario, l'allenatore del Napoli sfiorò la conquista del trofeo già nel 2012 quando in finale fu sconfitto dalla Juventus per 4-2 ai supplementari dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. La vittoria a Riad significherebbe un nuovo titolo in bacheca per l'allenatore toscano, e la possibilità di fare un importante passo per riscattare la stagione azzurra.