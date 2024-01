Solo conferme per Pioli a Udine, dove l'allenatore rossonero riproporrà l'11 che ha vinto e convinto contro la Roma lo scorso turno: Giroud sarà rifornito da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Ancora titolari Adli e Gabbia, con Theo terzino. Cioffi ancora con Pereyra a supporto di Lucca, Samardzic verso la panchina: gioca Payero. Udinese-Milan è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT