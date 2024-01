Sette nomi nell'agenda bianconera, tra chi potrebbe firmare già il prossimo mese e chi si siederà al tavolo delle trattative a fine stagione. Big come Rabiot, Chiesa e Vlahovic ma anche i giovani arrivati dalla Next Gen: per Yildiz idea fino al 2028 (o addirittura 2029)

ALLEGRI, LA CONFERENZA LIVE - GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT