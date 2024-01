È lo stesso Mike Maignan a raccontare ai microfoni di Sky Sport l’episodio accaduto alla Dacia Arena e che ha costretto l’arbitro Maresca a sospendere per 5’ il match tra Udinese e Milan: "Nel primo tempo, al primo rinvio sono andato a prendere la palla e mi hanno detto "scimmia", non ho detto niente ma al secondo rinvio l’hanno rifatto allora ho chiamato la panchina e il quarto uomo dicendo che non possiamo giocare così a calcio". Il portiere francese del Milan poi aggiunge: "Non è la prima volta che è successo con me, ma anche con altri giocatori. Dobbiamo dire cosa sta succedendo in tribuna. Sono persone ignoranti, non tutta la curva. È normale ricevere fischi, ma non questo. Questo non deve succedere".