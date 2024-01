Pioli: "Orgoglioso di Maignan, è ora di smetterla"

Arriva a Udine la centesima vittoria di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Un successo arrivato in un match che sarà ricordato per la sospensione di 5’ da parte dell’arbitro Maresca dopo gli insulti razzisti ricevuti da Maignan: "È deluso, ma io sono fiero di allenare una persona come lui", dice Pioli. Sui tre punti: e la corsa scudetto: "Davanti viaggiano a ritmi alti, noi pensiamo solo a noi stessi"

INSULTI RAZZISTI A UDINE: COSA È SUCCESSO A MAIGNAN