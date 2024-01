Allegri: "I ragazzi meritano questa classifica"

Trecentesima vittoria in Serie A per Massimiliano Allegri e primo posto per la Juve dopo il successo del Via del Mare sul Lecce per 3-0: "E' stata una partita difficile, nel primo tempo il Lecce ci ha dato pressione, noi non abbiamo sfruttato qualche buona occasione, nella ripresa loro sono calati e noi abbiamo fatto una bella vittoria su un campo difficile dice - Primi? Siamo contenti anche se abbiamo una gara in più, siamo con l'Inter che è forte ed è favorita per lo Scudetto. Ora bisogna avere questo entusiasmo e continuare a lavorare senza avere presunzione". Nota di merito per Dusan Vlahovic tornato a essere decisivo per i bianconeri: "Non è questione di panchine ma doveva recuperare, lo scorso hanno ha sofferto, a livello psicologico è più sereno e ora è anche in condizione - spiega ancora - Sono contento di tutti, siamo un gruppo che ha voglia di fare e meritiamo questa posizione". Con un punto di vantaggio, adesso la pressione è tutta per l'Inter: "Per noi è importante arrivare allo scontro diretto nelle migliori condizioni ma soprattutto allunghiamo sulla quinta in classifica". Insomma di Scudetto non se ne parla: "Il primo posto? Nel calcio non c'è niente di impossibile, o per lo meno bisogna averlo nella nostra testa, cercare di fare qualcosa di straordinario, si deve fare il massimo poi se ci sono quelli più bravi... In questo momento la squadra sta crescendo e bisogna avere la convinzione di andare oltre le proprie possibilità".