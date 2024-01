Dopo aver commentato a Sky gli insulti razzisti ricevuti a Udine, il portiere del Milan ha condiviso un durissimo post sui propri social: "Non è stato il giocatore ad essere aggredito, ma l'uomo e il padre di famiglia. Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, gli spettatori in tribuna, il club dell'Udinese, le autorità e la Procura se non faranno nulla. È una battaglia difficile, ma la vinceremo"

Il mondo del calcio si è schierato accanto a Mike Maignan , portiere del Milan coinvolto in gravi insulti razzisti nella partita giocata a Udine. Tantissime le dimostrazioni di vicinanza e solidarietà nei confronti del giocatore, affiancato dai compagni di squadra e sostenuto a distanza da tanti protagonisti del mondo del calcio e non solo. Lo stesso Maignan, nel post-partita, aveva raccontato a Sky : "Non è la prima volta che è successo con me, ma anche con altri giocatori. Dobbiamo dire cosa sta succedendo in tribuna. Sono persone ignoranti, non tutta la curva. È normale ricevere fischi, ma non questo. Questo non deve succedere". A distanza di poche ore, il portiere rossonero ha condiviso un post significato sui propri canali social .

Il messaggio di Maignan

Ecco il testo integrale pubblicato da Mike Maignan, parole accompagnate da alcune immagini in bianco e nero: "Non è stato il giocatore ad essere stato aggredito. È l'uomo. È il padre di famiglia. Questa non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui è successo. Abbiamo fatto comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla. Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità:

Gli autori di questi atti , perché è facile agire in gruppo nell'anonimato.

, perché è facile agire in gruppo nell'anonimato. Gli spettatori che erano in tribuna , che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di tacere, siete complici.

, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di tacere, siete complici. Il club dell'Udinese , che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice.

, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice. Le autorità e la Procura, con tutto quello che sta accadendo, se non fanno nulla SARETE COMPLICI ANCHE VOI.

L'ho già detto e se è il caso di ripeterlo: non sono una VITTIMA. E voglio dire grazie al mio club AC Milan, ai miei compagni, all'arbitro, ai giocatori dell'Udinese e a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, che mi hanno chiamato, che mi hanno sostenuto in privato e in pubblico. Non posso rispondere a tutti ma siamo INSIEME. È una lotta difficile, che richiederà tempo e coraggio. Ma è una battaglia che vinceremo".