Il bomber e capitano nerazzurro alla vigilia della finale di Supercoppa: "Vogliamo riportare il trofeo a casa. Non importa chi segna, ma giocare di squadra come fatto contro la Lazio. Mi sento a un livello alto e ci stiamo divertendo tutti: è un po' come tornare bambini, siamo un gruppo unito". Non c'è la Juve nei pensieri di Lautaro: "Ci giochiamo un trofeo". E sul rinnovo: "Non lo so, stiamo lavorando con la società"

Vigilia di parole per l'Inter finalista in Supercoppa Italiana, trofeo da conquistare per la terza edizione di fila. Obiettivo chiaro per la squadra di Simone Inzaghi, esaltante in semifinale contro la Lazio battuta 3-0 grazie ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Non era arrivata la firma di Lautaro Martinez, bomber e capitano dei nerazzurri, assenza dal tabellino marcatori che non rappresenta un problema per lui: "Dico sempre che non è importante chi segna - ha detto il 'Toro' in conferenza stampa -, ma sviluppare il gioco come fatto l'altro giorno. È stata una grande gara da parte di tutti, l'importante è seguire questo percorso con un mister di alto livello. Dobbiamo continuare così, lavorando. Domani avremo una partita importante, da fare contro un avversario di valore. Io tra i cinque migliori attaccanti del mondo? Cerco di lavorare ogni giorno per migliorare e dare una mano ai compagni, rendere felici i tifosi e raggiungere gli obiettivi. Mi sento a un livello alto, sto lavorando tantissimo però non devo dirlo io dove sono in questo momento. Io penso a dare il massimo".