Così Matteo Marani, presidente della Lega Pro e presidente del Museo del Calcio di Coverciano, ha ricordato in diretta a Sky Sport 24 Gigi Riva: "Ci lascia un gigante, un pezzo di calcio antico e moderno al tempo stesso, un anticipatore di tante cose. Noi italiani gli dobbiamo un grazie immenso". E poi un aneddoto: "Fu notato a Coverciano da Bernardini che lo propose al Bologna, ma Dall’Ara non volle spendere 40 milioni. Per 37 è andato a Cagliari e ha cambiato la storia sua e di una regione".

