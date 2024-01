"Determinante nel 2006 insieme a Lippi"

Sulla presenza di Riva in nazionale da dirigente: "Aveva la delicatezza di non entrare mai in questioni tecniche. Era sempre molto concentrato sull’aspetto comportamentale e reputazionale. Si spendeva tanto in maniera opportuna, mentre dal punto di vista tecnico non aveva voglia di far pesare il suo passato, facendo la parte del "vecchio papa" che sa tutto lui. Quello è un ruolo e una figura che non gli è mai appartenuta". Sul Mondiale vinto a Berlino: "Nel 2006 è stato determinante insieme a Lippi, credo che soprattutto in quella situazione sapere di avere due cardini come Lippi e Riva ci ha dato tanta forza, probabilmente anche lo stesso Lippi aveva quel piglio perché da Gigi riceveva solo energie positive e tanta determinazione". Poi l’aneddoto sulla finale dopo il rigore di Grosso: "Ricordo l’abbraccio che ci siamo dati quando abbiamo vinto, ha invaso il campo come fosse un tifoso. Ci siamo incontrati correndo e ci siamo abbracciati in maniera unica, è stata la chiusura di un cerchio perché venivamo da alcune delusioni comuni come l’Europeo del 2000 e il Mondiale del 2004".