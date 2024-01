Una gara a porte chiuse: così il Giudice Sportivo ha sanzionato il club friulano per i cori razzisti verso Maignan. Multa di 40mila euro con diffida invece per la Salernitana, punita per il lancio di oggetti dei suoi tifosi (tra cui lo snack che ha colpito Retegui durante il match col Genoa). Per la 22^ giornata squalificati Paredes, Badelj e Frendrup