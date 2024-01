La Juventus applica per la prima volta il "Gradimento" nei confronti di una squadra ospite: verranno perciò banditi dallo Stadium i tifosi della Roma che si erano resi responsabili del lancio di un seggiolino verso la curva bianconera, ferendo una persona. I fatti risalgono alla sfida contro i giallorossi dello scorso 30 dicembre all’Allianz Stadium. Nella giornata di ieri, 23 gennaio, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo: la Roma è stata sanzionata per “avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore”. La Juventus è stata sanzionata invece per “avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina”.