Tante le iniziative per celebrare la leggenda del Cagliari e del calcio italiano, scomparso a 79 anni, nella prima gara dei sardi senza "Rombo di Tuono": dalla maglia celebrativa alle coreografia, tutto quello che succederà prima del calcio d'inizio e durante la gara contro il Torino che apre la 22esima di Serie A. Domani diretta su Sky Sport 24 dalle 19, poi dalle 19.30 pre partita e match su Sky Sport Calcio CAGLIARI-TORINO, MAGLIA SPECIALE PER RIVA

Una maglia speciale per celebrare il mito di “Rombo di Tuono” e lo storico scudetto vinto con il Cagliari, un omaggio musicale nel pre partita, un video commemorativo sul maxischermo dello stadio. E poi una coreografia dei tifosi. Oltre, ovviamente, come su tutti gli altri campi, al minuto di silenzio. Con i giocatori del Cagliari che indosseranno il lutto al braccio. Sono tante le iniziative in programma prima e durante Cagliari-Torino, la prima partita senza Gigi Riva. L’anticipo della 22esima giornata di Serie A è in programma domani all’Unipol Domus di Cagliari. Sky Sport 24 seguirà live tutta la serata emozionante per Riva, a partire dalle 19. Poi dalle 19.30 appuntamento su Sky Sport Calcio, per tutto il pre partita e per il match, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giorgio Porrà in diretta da Cagliari.

Addio Gigi Riva, maglia speciale e coreografia L’iniziativa più importante riguarda la maglia da gioco: sarà quella bianca di questa stagione ma 2023/2024 ma in una speciale versione celebrativa: in accordo con gli sponsor non ci saranno infatti i loghi per lasciare spazio al numero 11, posizionato sul petto. La stessa casacca verrà indossata dai bambini che accompagneranno le due squadre e il direttore di gara al momento dell'ingresso sul terreno di gioco. Inoltre, nel riscaldamento la squadra scenderà in campo indossando una maglia ispirata a quella dello scudetto del 1970. E per entrare nel clima particolare della serata, l'abituale playlist pre partita sarà sostituita da una selezione musicale dedicata a Riva e al periodo storico tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima dei Settanta. Il nome del bomber e il numero 11 verranno poi annunciati alla lettura delle formazioni e il maxischermo dello stadio trasmetterà un video commemorativo con i gol e le gesta di Rombo di Tuono. Nel settore Distinti dello stadio, prevista una coreografia creata dai tifosi. In alcuni momenti dell'incontro i led a bordocampo e il maxischermo trasmetteranno immagini e scritte per Riva. E poi, Cagliari con il lutto al braccio e inizio della gara preceduto da un minuto di raccoglimento, come da disposizione della Figc sui campi di tutti i campionati in programma nel fine settimana.

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti CALCIO Addio Gigi Riva: la carriera di 'Rombo di tuono' Il leggendario 'Rombo di Tuono' è scomparso all'età di 79 anni. Nel 1970 Trascinò il Cagliari al suo primo e unico scudetto della storia rossoblù, con la maglia della Nazionale vinse un campionato europeo nel 1968: è ancora oggi il miglior marcatore azzurro con 35 gol in 42 gare MORTE RIVA: NEWS E REAZIONI ADDIO GIGI Se n'è andato un mito vero, una leggenda del calcio italiano e mondiale: Gigi Riva è morto all'età di 79 anni. Era ricoverato da domenica scorsa dopo esser stato colpito da malore mentre si trovava in casa, nella 'sua' Cagliari, dove ha scelto di vivere fino all'ultimo dei suoi giorni. Una storia straordinaria quella dell'ex attaccante rossoblù e della Nazionale. "GIGGIRRIVA" Tutto attaccato, per tutti: per i sardi, per le persone comuni e per intellettuali come Luciano Bianciardi e Gianni Brera, che lo scrivevano rigorosamente così sulle colonne del Guerin Sportivo. DA LEGGIUNO A BANDIERA SARDA L'attaccante lombardo, nato il 7 novembre del 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, riuscì nell'impresa titanica di trascinare il Cagliari e un'intera isola alla conquista dello scudetto nel 1969-70.

Una biblioteca per Riva e il ricordo nelle scuole Intanto a Cagliari, dopo le file anche di un chilometro alla camera ardente allestita alla Unipol Domus e i trentamila ai funerali alla basilica di Bonaria, è iniziato anche il pellegrinaggio alla tomba di Gigi Riva nel cimitero monumentale. Da questa mattina la processione di tifosi e estimatori di “Rombo di tuono” alla cappella che ospita la salma del campione del Cagliari e della Nazionale. Visite caratterizzate da rispetto e misura: nessun assembramento e massimo silenzio. E poi già tanti fiori depositati nel gradino del cancello di accesso alla sepoltura. Un’iniziativa per celebrare la leggenda del Cagliari e del calcio italiana è prevista anche nelle scuole. L’invito è quello di vestirsi tutti vestiti di rossoblu per un omaggio a Gigi Riva. L'invito è per domani mattina ed è formalizzato in una circolare dell'istituto comprensivo Pirri 1-2. Poi alle 11 tutti si riunieranno per regalare un lungo, composto e caloroso applauso a “Rombo di tuono”. Analoghe iniziative in altre scuole, mentre ha già raggiunto oltre duemila firme la petizione per cambiare il nome al Largo Carlo Felice trasformandolo in Largo Gigi Riva. E un omaggio è già previsto anche all'aeroporto di Cagliari: la biblioteca sarà dedicata a Gigi Riva.