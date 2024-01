Dopo la vittoria contro il Lecce, la Juventus torna allo Stadium, dove sabato 27 gennaio alle 18 ospiterà l'Empoli. Allegri dovrebbe proporre una sola novità rispetto allo scorso weekend: Alex Sandro dovrebbe prendere il posto del diffidato Danilo, per non rischiare di perdere il capitano bianconero nello scontro diretto contro l'Inter. In attacco ancora Vlahovic e Yildiz. Nicola conferma la coppia Cerri-Cambiaghi, possibile novità con Maleh titolare

ALLEGRI: "CHIESA NON CI SARA' CONTRO L'EMPOLI"