Partita importante anche per dare una sterzata al rendimento della Roma in trasferta? Come si supera questo "problema"?

"Io valuto quello che vedo e vedo giocatori con personalità. Se faccio un passo indietro e guardo il loro passato vedo gente che ha vinto, anche tanto, in trasferta. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno male in casa, altri in cui vanno male fuori casa. Mi piace 'squadra di banditi', per citare Mou, come slogan. In trasferta serve quella spigolosità e quella cattiveria agonistica che ti permette di portare a casa punti anche in maniera sporca. Non penso di avere una squadra che pecchi di personalità, anzi".