Vlahovic, "c'è sempre una prima volta" a San Siro

L'attaccante serbo arriva alla sfida contro l'Inter come meglio non potrebbe: sette gol in sei partite più l'assist a Rabiot contro la Roma. Eppure "c'è sempre una prima volta": il serbo non ha mai segnato a San Siro nei nove precedenti contro le milanesi

C'è sempre una prima volta. Lo slogan rimbalza tra gli spogliatoi della Continassa. Il bomber ascolta e ci pensa su: Dusan Vlahovic arriva alla sfida contro l'Inter come meglio non potrebbe. Tirato a lucido. I problemi fisici sono alle spalle. L'autostima alle stelle. Un Vlahovic trascinatore anche dei compagni. Risultato: sette gol in sei partite più l'assist a Rabiot contro la Roma. Sempre a segno nelle ultime 4 giornate. Eppure, "c'è sempre una prima volta". Perché Vlahovic non ha mai segnato a San Siro: con Fiorentina e Juventus ha incontrato nove volte il Milan e l'Inter. Zero gol. Bilancio in equilibrio: 4 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio. Questa, però, sarà una sfida scudetto. Allegri ha recuperato Chiesa che si gioca con Yildiz il posto da titolare al fianco di Vlahovic. Ad oggi è in vantaggio sul turco, anche se non può essere al top della condizione. Così come Rabiot, che non gioca da due settimane ma ha smaltito i fastidi al polpaccio e tornerà in mezzo al campo. Dietro, riecco capitan Danilo. Sarà a disposizione anche Alcaraz accolto al J Medical da alcuni tifosi, uno già con la sua maglia numero 26. Ultimi passaggi burocratici completati nelle scorse ore. A San Siro potrà esserci. Per una prima volta speciale.