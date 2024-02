Dove vedere Lecce-Fiorentina

La partita tra Lecce e Fiorentina valida per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 2 febbraio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su Z ONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Fiorentina

Il Lecce ha vinto nove delle 31 sfide contro la Fiorentina in Serie A (11 pari, 11 sconfitte), solo contro l’Udinese (11) i giallorossi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. Lecce e Fiorentina hanno pareggiato 2-2 il match d’andata lo scorso 27 agosto, solo una volta le due formazioni hanno pareggiato entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A: nel 1988/89, alla guida dei salentini c’era Carlo Mazzone mentre l’allenatore dei viola era Sven-Göran Eriksson. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre trasferte contro il Lecce in Serie A (2 vittorie, un pari), i viola non hanno mai registrato quattro match fuori casa senza sconfitta contro i salentini nel torneo. Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato, perdendo tutte le tre più recenti; i giallorossi non perdono più match di fila in Serie A dal periodo tra febbraio e aprile scorso (sei in quel caso). La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime cinque partite del 2024 tra tutte le competizioni (2 pareggi, 3 sconfitte), nei precedenti 20 anni solari solo nel 2013 i viola non avevano ottenuto alcun successo nei primi cinque match. L’ultima volta che invece la Fiorentina non ha registrato vittorie nelle prime sei gare di un singolo anno solare tra tutte le competizioni risale al 2002. La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due gare ufficiali senza segnare (in Supercoppa Italiana contro il Napoli e in Serie A contro l’Inter), con Vincenzo Italiano allenatore soltanto una volta i viola hanno registrato più sconfitte di fila tra tutte le competizioni: nel periodo tra aprile e maggio 2022 (quattro).