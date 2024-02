Allegri: "Ok Chiesa e Rabiot, Alcaraz ci sarà"

Ieri intanto Carlos Alcaraz, ultimo arrivato in casa Juve, ha svolto gli ultimi controlli al J Medical e ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore bianconero: "Arrivare in questo club è un sogno. Sono molto competitivo, non mi piace perdere. Voglio che i tifosi sappiano che darò sempre il massimo per difendere questa maglia". LE PAROLE DI ALCARAZ