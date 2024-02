Le partite di Serie A di oggi

Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 23^ giornata di campionato che si chiude, la sera, alle 20.45 con Bologna-Sassuolo, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Il sabato si inizia con un doppio appuntamento alle 15.00: Empoli-Genoa e Udinese-Monza. La sera, alle 18.00, scendono in campo Frosinone e Milan, mentre alle 20.45 è la volta di Bologna-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Marco Nosotti.