Lautaro: "Gara comandata, tutti diamo il massimo"

E' un Lautaro Martinez felice quello che nel dopo gara si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo sulla Juventus che vale come una prima fuga in testa alla classifica: "Era una gara molto importante per noi, per il nostro percorso e per la nostra classifica visto che affrontavamo la squadra che ci sta dietro. Ottima partita sia difensiva che offensiva, avevamo bisogno di questi tre punti e ce li siamo andati a prendere". Poi l'elogio al suo compagno di reparto Thuram: "E' un attaccante incredibile, completo, si impegna moltissimo anche in allenamento, credo che il club abbia trovato un grande attaccante e faccio i complimenti a lui ma anche a tutti gli altri compagni per l'ottima partita che abbiamo disputato contro un avversario difficile che si difendeva molto basso". Partita molto sentita quella con la Juventus anche da capitano: "Sento tutte le partite allo stesso modo, cerco di dare il 100% sempre per i miei compagni ma soprattutto per i tifosi anche se giochamo con l'ultima in classifica"