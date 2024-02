Dove vedere Napoli-Verona in tv

La partita tra Napoli e Verona valida per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 4 febbraio alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Hellas Verona

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (9 vittorie, 3 pareggi), realizzando una media di 2,1 gol a incontro (27 in totale) e mantenendo la porta inviolata in sei di queste, inclusa la più recente giocata in casa contro la squadra scaligera nella competizione (0-0, 15 aprile 2023). Il Napoli ha pareggiato gli ultimi tre incontri interni contro l’Hellas Verona in Serie A: l’ultima formazione contro cui ha ottenuto più segni “X” consecutivi davanti ai propri tifosi è stata la Juventus tra il gennaio 1982 e il maggio 1985 (quattro in quel caso). L’Hellas Verona ha ottenuto i tre punti solo in due delle 30 sfide giocate in casa del Napoli in Serie A (8 pareggi, 20 sconfitte), l’ultima delle quali il 2 gennaio 1983 (1-2, firmato dalla doppietta di Piero Fanna); da allora, in 18 gare sul campo dei partenopei, ben 13 vittorie azzurre e cinque pareggi, compresi quelli nelle ultime tre sfide in ordine di tempo. Il Napoli non ha trovato la via della rete in ben sette delle ultime 10 gare di campionato, tante volte quante nelle precedenti 59 partite di Serie A. In generale, da inizio novembre, la squadra partenopea è quella che ha chiuso più incontri senza segnare nella competizione (sette, almeno tre più di qualsiasi altra formazione). Il Napoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di Serie A (2 vittorie, 2 pari, 3 sconfitte), pareggiando la più recente contro la Lazio (0-0); gli Azzurri potrebbero registrare due pareggi di fila nella competizione per la prima volta da settembre scorso (contro Genoa e Bologna in quel caso). Dopo avere vinto la prima trasferta di Serie A sotto la guida di Marco Baroni (1-0 vs Empoli, il 19 agosto 2023), l’Hellas Verona è uscito sconfitto in otto delle 10 successive gare esterne nella competizione, incluse le ultime tre. L’ultima volta in cui la squadra scaligera ha perso quattro match fuori casa di fila con lo stesso allenatore risale alla serie di otto ko in trasferta consecutivi tra febbraio e maggio 2018 in Serie A, con Fabio Pecchia.