Dybala: "C'è entusiasmo, obiettivo Champions"

L'attaccante della Roma commenta il momento della squadra dopo la doppietta e la vittoria per 4-0 sul Cagliari: "Abbiamo capito i momenti della gara e fatto ciò che proviamo in settimana. Il paragone che De Rossi ha fatto tra me e Totti? Fa molto piacere ma Francesco è unico". Ora l'Inter: "E' la squadra più forte ma noi giocheremo con la nostra gente"

Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti del successo della Roma sul Cagliari realizzando una doppietta ed è senza dubbio uno degli uomini su cui Daniele De Rossi conta di più per raggiungere il quarto posto: "Siamo contenti, credo che abbiamo fatto la partita che volevamo. Abbiamo capito i momenti della partita . È la terza vittoria consecutiva, oggi con più tranquillità. Abbiamo voglia e entusiasmo, ora c’è una partita più difficile - dice - Il gol? Un'azione fantastica, è quello che proviamo in settimana con la palla a terra. Il campo non è al meglio ma è un gol molto bello". Dybala si sofferma sulle differenze tra la gestione attuale e quella precedente: " Mourinho e De Rossi sono diversi - spiega - Ci siamo guardati dentro dopo quello che è successo e Daniele ha portato entusiasmo. Conosce questa gente. Abbiamo tirato fuori qualcosa che avevamo dentro ma che non tiravamo fuori . Abbiamo lavorato con settimane lunghe senza partite in mezzo e questo ci ha aiutato a capire il suo gioco. Oggi lo abbiamo dimostrato". Ora c'è l'Inter: " La Champions è l'obiettivo . Sarà difficile contro l'Inter , che è la più forte del campionato, ma saremo in casa con la nostra gente . Speriamo di poter fare molto bene"

"Il paragone con Totti? Le parole di De Rossi mi fanno piacere"

De Rossi ha paragonato Dybala a Totti: "Per uno come lui che ha condiviso tanti anni con Francesco mi fa molto piacere, ovviamente Totti è stato unico qui a Roma e in Italia quindi posso avere solo piacere sulle sue parole", dice ancora. Una Roma che si è rinforzata con l'arrivo di un altro talento come Baldanzi: "Lui è arrivato in questi giorni, è un ragazzo che ho visto poco ma si vede che è molto umile e con voglia di lavorare e penso possa fare grandi cose". Infine anche un pensiero per Mourinho: "Le cose che dovevo dire le ho dette a lui in privato, non è bello perdere un allenatore a metà stagione, credo che la colpa sia di tutti, nel calcio pagano gli allenatori ma anche noi giocatori dobbiamo guardarci dentro e capire che cosa è successo".