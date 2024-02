23^ giornata

È allungo Inter che batte la Juve nello scontro diretto e vola a +4 (con anche una partita in meno). Dietro vince il Milan. Al quarto posto si consolida l'Atalanta dopo il 3-1 alla Lazio, alle spalle c'è il Bologna oltre al Napoli che aggancia la Roma, in campo lunedì sera col Cagliari. Ecco come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A INTER-JUVE 1-0