Chi sfrutta meglio le palle inattive in Serie A?

Anche nella giornata appena terminata sono stati decisivi i gol su situazione da fermo (rigori, punizioni o calci d'angolo) per risolvere alcune partite. Ma dall'inizio del campionato chi è che ha sfruttato di più le palle inattive? Cinque squadre sono in doppia cifra (dati Opta), ma quella in testa non è la stessa che ha segnato di più in percentuale con questa modalità rispetto al totale

