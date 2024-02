La leggenda bianconera ha parlato in occasione di un evento a Milano e si è soffermato su Yildiz e Camarda, due dei giovani più promettenti di Juventus e Milan. Del Piero non ha risparmiato complimenti ma ricorda: "L’aggettivo di predestinato va guadagnato…"

Da un predestinato che ha mantenuto le promesse a due giovani che sperano di ripercorrerne le orme. Alessandro Del Piero, in occasione di un evento a Milano, ha parlato di Francesco Camarda e Kenan Yildiz, gioielli di Milan e Juventus. L’ex capitano bianconero non ha risparmiato elogi nei confronti dei due giovani ma ha anche dato alcuni preziosi consigli…

"Camarda predestinato? Aggettivo che va guadagnato"

Su centravanti della Primavera rossonera che ha debuttato a 15 anni in Serie A superando ogni record di precocità: "Camarda sembra un bravo ragazzo, ha grandissime potenzialità e gli auguro ogni bene a livello personale e per il futuro. Rappresenta i giovani del calcio italiano, ha ambizione e sta ottenendo piccole, grandi soddisfazioni sapendo che la strada è ancora molto lunga ma è un’ottima base di partenza. Se è un predestinato? Come aggettivo se lo deve guadagnare e non sempre questo si tramuta in realtà. Nel mio caso è successo, lo auguro a Francesco. Io sono stato bravo e fortunato".