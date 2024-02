I nerazzurri hanno incassato appena 10 gol in questo campionato, soltanto una squadra nell’era dei tre punti a vittoria ha chiuso le prime 23 gare giocate in una stagione di Serie A subendo così poche reti: era la Roma nel 2003/04 con Fabio Capello alla guida. Non solo: l’Inter è attualmente anche la miglior squadra d’Europa per differenza reti: superato il Bayern Monaco

