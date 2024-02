Lavoro differenziato per Vlahovic, non recupera per il match contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare, l'attaccante serbo non andrà neanche in panchina: al suo posto ci sarà Milik accanto a Chiesa. In difesa al posto dello squalificato Danilo giocherà Alex Sandro. Per l'Udinese, invece, rimangono due dubbi da sciogliere: a sinistra tra Kamara e Zemura, mentre a destra tra Ebosele, Ferreira ed Ehizibue. Thauvin in attacco supporterà Lucca

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT