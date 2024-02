Bologna, il Dall'Ara è un fortino: così può sognare la Champions

La vittoria netta contro il Lecce è la nona in casa sulle dodici partite giocate in campionato: nessuno ha fatto meglio degli uomini di Thiago Motta tra le mura amiche in termini di punti. Lo stesso allenatore rossoblù commenta soddisfatto dopo il 4-0 ai salentini: "Soltanto nella prima contro il Milan abbiamo avuto la sensazione di non poter competere. Il coro per me sull’Europa? L’ho ascoltato…"

BOLOGNA-LECCE 4-0: GOL E HIGHLIGHTS