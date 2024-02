Nella sua Genova Gasperini torna a vincere in trasferta in campionato: "Successo importante, su un campo difficile e contro una squadra di grande cuore e gamba. Sono felice del quarto posto, anche perché recupereremo altri giocatori come Lookman e possiamo crescere". La scena se l'è presa ancora De Ketelaere con un gol stupendo e un'esultanza sfacciata: "Poteva forse evitare il gesto, ma lui non è un ragazzo che crea problemi" GENOA-ATALANTA 1-4

Marassi gli ha dato tante soddisfazioni sulla panchina del Genoa, stasera contro la sua ex squadra se ne è presa un'altra con l'Atalanta. Gian Piero Gasperini festeggia una vittoria fondamentale per rimanere al quarto posto da solo in classifica, ma non dimentica il suo vecchio pubblico: "Mi piace questa posizione, anche per la striscia di risultati con cui è arrivata e perché vedo che ci sono margini per migliorare ancora. La cornice di pubblico è stata straordinaria, quando tornai qua per la prima volta da avversario con il Palermo fu bellissimo, uno dei ricordi più belli della mia carriera. Speriamo che a Bergamo finiscano presto lo stadio perché queste atmosfere aiutano".

"Questo gol è fondamentale per Touré, è fermo da marzo" Tanti protagonisti nel successo dell'Atalanta, a partire dall'ormai solito De Ketelaere, senza dimenticare il decisivo Carnesecchi e l'esordiente al gol, El Bilal Touré: "Il primo tempo di De Ketelaere è stato straordinario e non solo per il gol, non credo che la sua esultanza fosse offensiva, magari il gesto poteva evitarlo ma lui non è una ragazzo che crea problemi. Il gol di Koopmeiners è stato la svolta della partita, mentre quello di Touré è una bella iniezione di fiducia per lui, siamo tutti felici perché è fermo da marzo per due operazioni di fila. Tornare in campo era già molto bello per lui. Da Carnesecchi voglio quella capacità di uscire come negli ultimi minuti, sa leggere le traiettorie e ha braccia lunghe, ci ha tolto castagne dal fuoco e ci faceva ripartire subito".

"Calendario tosto? Avremo di nuovo Lookman" Gasperini riconosce le difficoltà della partita affrontata: "Vittoria importantissima, su un campo difficile e contro una squadra difficile da affrontare. Non erano tutti al meglio, ma siamo stati attenti e abbiamo creato tante occasioni anche se il risultato è stato troppo largo. Il Genoa ha cuore e gamba e più di qualcuno dei nostri era affaticato e poco brillante all'inizio del secondo tempo, i cambi ci hanno aiutato molto. Avremmo dovuto chiudere prima la partita perché al 90' abbiamo rischiato di subire il pareggio". Due delle prossime tre partite saranno con Milan e Inter a San Sito, ma questo non spaventa: "ll calendario sarà tosto, ma è stata tosta anche stasera. Noi però abbiamo forti motivazioni e recupereremo giocatori importanti come Lookman".