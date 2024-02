È arrivato a parametro zero in estate, strappato al Milan per essere alternato alla coppia titolare Lukaku-Lautaro. Alla fine ha invece preso il posto del belga e il doppio scontro diretto con la Roma è stato il manifesto della sua superiorità e del guadagno dell'Inter nell'operazione. Marcus Thuram segna, regala assist, è decisivo nei big match, ha una straordinaria intesa con il suo compagno di reparto ed è stato il miglior colpo, in Italia, del calciomercato 2023

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT