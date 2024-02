Dove vedere Juventus-Udinese in tv

La partita tra Juventus e Udinese si gioca lunedì 12 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta Udinese su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Juventus e Udinese , valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 12 febbraio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giovanni Guardalà e Marina Presello.

I numeri di Juventus e Udinese

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Udinese in campionato senza subire gol. La Juventus ha vinto tutte le ultime casalinghe contro l’Udinese in campionato. Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli ultimi due match. L’Udinese è la squadra che ha perso più punti, quindici, a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan e Empoli. Con la sfida contro l’Udinese, Massimiliano Allegri, con 405 panchine, eguaglierà Marcello Lippi al secondo posto degli allenatori con più panchine nella storia della Juventus tra tutte le competizioni dal 1929/30, in prima posizione in questa graduatoria Giovanni Trapattoni con 596.