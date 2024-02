Napoli si aggrappa a Osimhen contro crisi del gol

Il gol, datato 25 novembre 2023, in autunno inoltrato è l’ultimo segnato dal Napoli lontano dal Maradona. Rete di Elmas su assist di Osimhen. Il primo ha lasciato l’Italia a gennaio. Il secondo, finalmente, sta tornando dopo la Coppa d’Africa persa in finale. Il Napoli inevitabilmente si aggrapperà al suo miglior attaccante per cercare di riprendere la scalata alla zona Champions. Osimhen e l’aritmetica le due àncore di salvezza per continuare ad inseguire il quarto posto. A patto di ribaltare lo sconcertante rendimento lontano dal Maradona. Zero gol segnati nelle ultime 5 trasferte, un solo punto conquistato. Contro il Milan 11 tiri, due soli nello specchio. Napoli sfortunato, ma soprattutto impreciso. I progressi dal punto di vista del gioco al momento non sono bastati per far tornare i conti. Resta appunto l’aritmetica. Le prossime tre partite di campionato, Genoa, Cagliari e Sassuolo, due in trasferta, per alimentare la speranza. Sperando che Osimhen possa bastare per far uscire il Napoli dalla crisi del gol.