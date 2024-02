La Salernitana ha presentato il nuovo allenatore Fabio Liverani. Ad aprire la conferenza stampa è stato il direttore generale Walter Sabatini, che ha salutato Filippo Inzaghi: "Mi scuso con Inzaghi perché non l'ho aiutato abbastanza. Il mercato di gennaio l'ho portato avanti a rilento per una serie di contraddizioni ed episodi sfavorevoli che mi hanno condizionato. A inizio gennaio dovevo portare dei giocatori, ma non ci sono riuscito e così non ho aiutato un allenatore in difficoltà. Mi scuso con lui dal punto di vista umano e professionale". Quindi, il direttore generale ha proseguito parlando dell'allenatore: "Conosco Liverani, la sua palestra di vita è stata la strada e lì si impara più che in un campo di calcio. Lo conosco calcisticamente, lui ha le attitudini giuste. Noi non abbiamo abdicato, so dentro di me che ci salveremo. Il ko con l'Empoli è stata una mazzata quasi definitiva, ma non me ne frega niente. Ho un allenatore nuovo pieno di idee e motivazioni". In conclusione, ha dato la percentuale salvezza: "Dopo la sconfitta con l'Empoli, la percentuale salvezza è 3,5%".