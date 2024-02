24^ giornata

Il Milan batte il Napoli e avvicina la Juventus, in campo lunedì sera contro l’Udinese. L'Atalanta vince contro il Genoa e risponde al Bologna, che ha travolto in casa il Lecce. La Dea si conferma al quarto posto. In vetta, ennesimo successo dell'Inter, che passa anche all’Olimpico e ha ancora una partita da recuperare. Ritorno alla vittoria per Fiorentina e Lazio. Cagliari in zona retrocessione. Ecco come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A