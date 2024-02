Vlahovic, quanto è importante il rientro: i numeri

Juve, serve Vlahovic. Seconda giornata di allenamento con la squadra per Dusan Vlahovic, che ha messo la trasferta di Verona nel mirino. Se non ci saranno ricadute, guiderà lui al Bentegodi sabato l’attacco della squadra di Max Allegri. Perché in questa stagione, il peso specifico dell’attaccante serbo nella produzione offensiva della Juventus è indiscutibile. Con lui o senza di lui, la Juve cambia. Di fatto dalla sfida contro l’Inter del girone d’andata è sempre stato decisivo o con gol o con assist. Di Vlahovic anche l’ultimo gol realizzato dai bianconeri, quello del vantaggio contro l’Empoli. Ultimo punto conquistato prima dei due KO consecutivi contro l’Inter e l’Udinese. Vlahovic incide per oltre il 33% dei gol prodotti dalla Juventus. In Italia è dietro solo a Gudmusson per il Genoa e Lautaro per l’Inter. Per questo il suo ritorno può essere molto importante, per una vera ripartenza. Lui che al Verona, segnò il suo primo gol in maglia bianconera il giorno dell’esordio. Febbraio 2022, poco più di due anni fa. Contro l'Hellas la Juve giocherà già sapendo il risultato dell’Inter in campo contro la Salernitana poco meno di 24 ore prima, in una partita in cui tornerà anche Danilo, dopo il turno di squalifica. Tra lui e Dusan, la Juventus recupera due giocatori fondamentali per la corsa alla nuova Champions League.