Turnover moderato per Inzaghi verso la Champions. Arnautovic sarà titolare al posto di Lautaro, sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto. Out Acerbi: ecco De Vrij. Recuperato Frattesi che parte dalla panchina. Esordio sulla panchina granata per Liverani, che punta su Dia in coppia con Weissman e lancia dall'inizio Manolas. Inter-Salernitana è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

