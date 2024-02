Dove vedere Inter-Salernitana

La partita tra Inter e Salernitana si gioca venerdì 16 febbraio alle 21 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Inter e Salernitana, valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 16 febbraio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giuseppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'La Casa dello Sport Night' con Mario Giunta in compagnia di Massimo Marianella e Fabio Tavelli.

I numeri di Inter e Salernitana

Un solo pareggio in nove sfide tra Inter e Salernitana in Serie A: 1-1 il 7 aprile 2023 all’Arechi, completano il bilancio sei vittorie nerazzurre e due successi granata. La Salernitana ha perso tutte le quattro trasferte contro l’Inter in campionato. L’Inter ha vinto tutte le prime sette partite in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia tra tutte le competizioni dal 1929/30, sette su sette 7/7 nel 2024. L’Inter è la squadra con la percentuale di vittorie più alta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 83%, 19 successi in 23 match. L’Inter è il bersaglio preferito di Antonio Candreva in Serie A: sette gol.