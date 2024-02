Le partite di Serie A di oggi

Le partite del sabato della 25^ giornata di campionato. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Sono tre gli appuntamenti del sabato, si inizia alle 15.00 con Napoli-Genoa e si prosegue alle 18.00 con Verona-Juventus. La sera, alle 20.45, è la volta di Atalanta-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimiliano Nebuloni e Marina Presello.