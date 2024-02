Nel match in programma allo 'Stirpe' domani alle 18, De Rossi lancia per la prima volta titolare Baldanzi, davanti insieme a Lukaku ed El Shaarawy. Rifiata Dybala dopo 5 partite di fila. A centrocampo Bove, squalificato in Europa League. Nel Frosinone dell'ex allenatore giallorosso Di Francesco, Cheddira centravanti favorito su Kaio Jorge. Le probabili formazioni di Frosinone-Roma

