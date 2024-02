Le prime presenze e i primi gol. Arrivato in prestito secco a gennaio dalla Juventus (dove tornerà a giugno), Dean Huijsen sta esprimendo tutto il suo talento e potenziale con la maglia della Roma. Prestazioni che non stanno rimanendo inosservate e che vengono seguite non solo dai top club, ma anche dalle nazionali. Nato in Olanda, infatti, il difensore si è trasferito da bambino in Spagna e sono proprio le due selezioni che ora se lo contendono per una convocazione che andrebbe a segnare inequivocabilmente sul suo futuro.