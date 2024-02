Juric sceglie Sanabria con Zapata davanti per provare a spaventare la difesa della Lazio. Il dubbio di formazione è a centrocampo: l'allenatore granata deve scegliere uno tra Vlasic e Ilic, in caso la spuntasse il secondo, andrebbe ad agire a centrocampo con Linetty, mentre Ricci si sposterebbe sulla trequarti. Sarri dovrà fare a meno di Patric, Rovella e Vecino: in difesa ci sarà Gila con Romagnoli, mentre in mezzo agirà Cataldi. Zaccagni potrebbe essere convocato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT