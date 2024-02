Dove vedere Bologna-Verona in tv

La partita tra Bologna e Verona, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 23 febbraio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Verona

Il Verona non ha perso nessuna delle ultime quattro sfide contro il Bologna in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), anche se, più in generale, ben cinque degli ultimi nove incroci tra queste due formazioni sono terminati in parità (completano il parziale due successi per parte). Il Bologna è imbattuto da cinque incontri interni consecutivi contro l’Hellas Verona in Serie A (3 vittorie, 2 pari), anche se nei quattro più recenti ha realizzato appena un centro a partita; l’ultimo successo esterno dei gialloblù sui rossoblù nella competizione risale al 4 aprile 2016, un 1-0 firmato da Samir. Il Verona ha vinto solo due delle sei gare giocate in Serie A di venerdì (4 sconfitte), proprio nelle due occasioni in cui ha affrontato in questo giorno della settimana il Bologna: 2-1 sia il 21 gennaio 2022, che il 21 aprile 2023. Il Bologna ha vinto ciascuna delle ultime quattro gare di campionato; l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi consecutivi in Serie A risale al maggio 1967, quando arrivò a sei sotto la gestione di Luis Carniglia. Dopo il successo nella prima trasferta di questo campionato (1-0 v Empoli), l’Hellas Verona non è riuscito a vincere nessuna delle successive 12 gare esterne in Serie A (3 pari, 9 sconfitte); dopo lo 0-0 nell’appuntamento fuori casa più recente contro il Monza, i gialloblù potrebbero pareggiare due trasferte di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2023. Grazie al successo in rimonta contro la Lazio, sono ora 12 i punti recuperati dal Bologna da situazioni di svantaggio in questa Serie A; nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo in corso (12 anche per il Napoli). Più nello specifico, i rossoblù hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui sono andati sotto con il punteggio nella competizione (pareggio contro il Milan, successo contro Sassuolo e Lazio).