Sommer non è partito per Lecce a causa della febbre, tra i pali dell'Inter ci sarà l'esordio in campionato di Audero. Calhanoglu non è al meglio, potrebbe giocare Asllani. Tra i giallorossi out Pongracic e Dorgu per squalifica, Touba può affiancare Baschirotto in difesa, ma D'Aversa pensa anche a Blin

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT